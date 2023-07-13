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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متصوّر بـ ثلاث بنات في حضنه.. الجمهور يفتح النار على محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

انتقادات واسعة للفنان محمد رمضان بسبب مشاركته صورة من كليبه الجديد وفي حضنه ثلاث فتيات، وهو الأمر الذي لم يعجب الجمهور وهاجمهوه بشدة بسببه.

وكتب أحدهم :" انا معجب بك ولكن ما تصل لهذه الدرجة".

شارك الفنان كريم فهمي البوستر الرسمي الثاني لـ فيلم ع الزيرو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.

وعلق محمد رمضان علي البوستر الرسمي للفيلم، كاتبًا:”أبوك ملك وانت وزيره.. وأي حلم انت اميره قريبا فيلم ع الزيروبجميع دور العرض ثقه في الله نجاح"

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الفيلم بطولة النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي،إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.
 

وأطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لفيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان، وذلك استعدادًا لعرضه قريبًا فيالسينمات.

وحددت الشركة المنتجة لفيلم ع الزيزو الذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان ونيللي كريم ، اواخر شهر يوليو موعدالطرحه فى السينمات.

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