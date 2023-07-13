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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير بني سويف يعقد اجتماعا لاستكمال إجراءات تفعيل مبادرة حوافز تميز الأداء

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

 واصل اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، سلسلة الاجتماعات واللقاءات الخاصة بمناقشة ومراجعة المعايير التي تم وضعها ضمن خطوات وإجراءات  تفعيل مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية " حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي".

وأشار السكرتير العام إلى  أهمية المبادرة ،التي تستهدف تحسين عمليات صنع القرار حول تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء وتقييم الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين،مستعرضا الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على حافز الأداء، والتي من بينها: التخطيط التشاركي ، إعداد دراسة الجدوى القبلية، عملية تخطيط الاستثمارات السنوية ، تخطيط عملية بناء القدرات، متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، وغيرها

 

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حضر الاجتماع محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، ومديرو الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة من إدارات (المجالس واللجان ، الموارد البشرية،الشؤون المالية ، التنمية الاقتصادية ،الموازنة،  والبوابة الإليكترونية  )

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