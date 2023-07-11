محافظ بني سويف يواصل متابعته لسير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2023/2022

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير وأعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022/2023، في أسبوعها الأخير ،حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة "نظامي/خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ "من وكيل الوزارة أ.محمد عبد التواب" على سير الامتحانات، ،حيث أشار الأخير إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان ،حيث أدى" اليوم"طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا )، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مفاهيم المقاييس ( الأحياء) لشعبة العلوم ومادة مقاييس المفاهيم ( الرياضيات البحتة ) لشعبة الرياضيات، في حين أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية).

حيث وجه وكيل الوزارة رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، مؤكداً على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب والطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية ، قبل بداية الامتحان ب 10 دقائق.

كما تم التشديد على الطلاب بعدم استخدام التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة أو أي وسائل غش مختلفة ، والتصدى لأي محاولات غش داخل اللجان،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحان، حيث أوضح وكيل الوزارة أن امتحانات " اليوم " سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.