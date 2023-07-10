محافظ بني سويف يوجه بتذليل جميع المعوقات أمام مشروع كوبرى مزلقان الفيوم /الواسطى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان سكة حديد الفيوم/ الواسطى، ضمن برنامج ميداني لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، للوقوف على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل، وذلك لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وتابع المحافظ مستجدات العمل بالمشروع ،الذي يتم تنفيذه على مرحلتين، ويتضمن إنشاء عدد 2 كوبري سيارات بطول إجمالي 750 مترا لكل كوبري، الأول في اتجاه الواسطى /بني سويف، والثاني اتجاه بني سويف/ الواسطى بعرض 2 حارة بإجمالي عرض 10 متر لكل كوبري.

ويتضمن النظام الإنشائي :أعمال الأساسات(خوازيق /حوائط /قواعد/أعمدة /هامات) والجزء العلوى (بلاطات على الخوازيق/ كمرات معدنية أعلى الإبراهيمية/كمرات خرسانية سابقة الصب أعلى خط سكة حديد الفيوم الواسطى/قطاع صندوقي) ، بجانب إنشاء طريق خدمة سطحى بعرض 5 أمتار ، لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الواسطى، على أن يتم البدء في المرحلة الثانية عقب الانتهاء من المرحلة الأولى

كما اطلع المحافظ من مهندس المشروع على الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى "الواسطى/بني سويف"، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء خوازيق المونابايل بنسبة 90% "19 من 21"، وإنشاء 29 خازوق تحت القاعدة من إجمالي 30 بنسبة 97% ، وإنشاء 6 قواعد من إجمالي 7 قواعد بنسبة تنفيذ 86% ،وإنشاء 6 أعمدة من إجمالي 7 بنسبة 86% ،وعمل 14 عامود على الخوازيق من إجمالي 14 بنسبة 67% ،وإنشاء هامة واحدة من إجمالي 6 بنسبة 17% ،والانتهاء من 4 كمرات سابقة الصب بنسبة 100% ،وجار البدء في الأعمال العلوية من الكمر المعدني وبلاطات على الكمر والبلاطات الصندوقية.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى"كوبري اتجاه الواسطى/بني سويف" خاصة فيما يتعلق بنقل خطى الكهرباء "ضغط متوسط"وتحويلهما من كابلات علوية إلى أرضية" بالدفع النفقي"،لاسيما بعد تذليل كافة الإجراءات الخاصة بأعمال النقل والتحويل بالتنسيق مع مسؤولى قطاع الكهرباء سواء فيما يتعلق بالخط الجنوبي"خط العياط"والخط الشمالي التابع لكهرباء بني سويف، والذي سيتم البدء في نقلهما وتحويلهما خلال الأيام القليلة المقبلة ،

رافق المحافظ خلال تفقد المشروع، كلا من حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس الشافعي ممدوح مدير المشروع ، ونواب رئيس المدينة (عماد صقر ، شريف ياسين ، أشرف المليجى)وعدد من التنفيذيين المعنيين بالوحدة المحلية.