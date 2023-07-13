فيفا يطرح مباريات وأهداف مونديال قطر عبر منصته الرسمية

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم عن طرح الارشيف الكامل لمباريات وأهداف بطولة كأس العالم الأخيرة التي جرت في قطر نوفمبر وديسمبر 2022 عبر منصته الرسمية فيفا بلس.

ويتضمن الأرشيف الذي يعرض عبر فيفا بلس إعادة للمباريات كاملة وملخصات المواجهات وأبرز المشاهد والأهداف، وذلك بعد العام الأول من نجاح منصة FIFA+ وتحقيقها نمواً غير مسبوق وتعزيز حضورها عبر مختلف منصات البث وتوسيع قاعدتها الجماهيرية

وتعد منصة فيفا بلس بوابة شاملة تقدِّم للجماهير إعادة للمباريات كاملة، وملخصات المواجهات، واللحظات المميزة، والمزيد من المحتوى الشامل لبطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢، ويشمل ذلك أجمل الأهداف، وأقوى الهجمات، وأبرز اللقطات من أجواء المنافسات.

وقال رومي جاي، المدير التنفيذي للأعمال التجارية بالفيفا أنهم ملتزمون بربط الجماهير بالبطولة المميزة والفريدة عبر منحهم فرصة لمشاهدة المباريات وأبرز المشاهد التي أحبوها .