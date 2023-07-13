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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق قنديل: بطولات الأهلي نتاج منظومة كاملة تعمل بشكل صحيح

طارق قنديل
طارق قنديل

أعرب طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بالتتويج بالألقاب الكثيرة هذا الموسم، مشيدا أيضا بفوز الفريق على الزمالك، موجها الشكر لـ محمود الخطيب رئيس النادي المشرف على الكرة، والذي أدار الأمور بشكل أكثر من رائع هذا الموسم.

وقال قنديل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كنت متواجدًا في الملعب، وفوجئنا بدخول الهدف الأول شباك الزمالك بتسديدة حسين الشحات، وجميع فرق النادي أعطتنا الثقة هذا الموسم، لا نتعامل مطلقا بغرور، ونسعى دائما لتحقيق الانتصارات، والتوفيق حالفنا وتوج مجهود الجميع بهذه النتائج وآخرها الانتصار على الزمالك".

وأضاف: "ما حققناه هو نتاج منظومة كاملة تعمل بشكل صحيح، كل الإدارات داخل النادي تساهم بمجهود كبير، والنادي الأهلي يسير بشكل جيد ويغض الطرف عن أي أمور تعطي طاقة سلبية، والمنظومة كاملة لم تلتفت لكل المهاترات، ولذلك كانت النتائج في النهاية جيدة".

وأكمل: "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي دائمًا كان يذكرنا بمعطيات ومتغيرات الرياضة، ويطالبنا باغلاق باب الأفراح، لأنه لايزال لدينا مشوار طويل، ونحن نتحمل المسئولية ونتمنى حصد المزيد من الألقاب".

وأتم: "جمهور النادي الأهلي عظيم، ولم يبخلوا بأي جهد من أجل مساندة الفريق حتى رغم بعض الكبوات، وكانوا يدعموننا في أصعب الظروف، فهم الجمهور الاعظم على الإطلاق".

طارق قنديل محمود الخطيب الزمالك بالتتويج بالألقاب برنامج بوكس تو بوكس

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