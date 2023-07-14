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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحظر تغيير الجنس ماعدا بعض الحالات| تعرف عليها

صدى البلد

أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية اليوم الجمعة، قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.


وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين قج أعلن الأسبوع الماضي أن المجلس سيتبنى قانونا يحظر تغيير الجنس في روسيا، التي ترفض محاولات الغرب فرض القيم المدمّرة للأسرة والمجتمع.


وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "خلال يوليو الجاري سنتبنى قانونا حول حظر تغيير الجنس".

وأشار إلى أن المواطنين الروس صوتوا منذ 3 أعوام لصالح الدستور الذي يحمي مؤسسة الأسرة وأنه تم في روسيا منذ عام تبني القوانين التي تحظر الترويج للعلاقات الشاذة، وتشدد عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وأضاف: "قيم الأسرة التقليدية مهمة بالنسبة لكل منا... وقال رئيس التشيك أمس الجمعة، إنه إذا انتصرت روسيا سيتم تدمير كل القيم الغربية، أي أنه كشف بصراحة عما تخطط له واشنطن وبروكسل. هم يريدون فرض القيم  الغريبة الزائفة علينا لتدمير هوية شعبنا، وخططهم محكوم عليها بالفشل".

كما هنأ فولودين جميع الروس بيوم الأسرة الذي تحتفل به روسيا اليوم وقال: "الأسرة السعيدة المبنية على الاحترام المتبادل والحب تمنح القوة وتساعد في المضي قدما والتغلب على الصعاب".

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