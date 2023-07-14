تعمل الحملات التسويقية في الغالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام، لكن اللوحات الإعلانية القديمة الجيدة تتطور أيضًا باستخدام أحدث التقنيات.

استخدمت مرسيدس AMG لوحة إعلانات ثلاثية الأبعاد مزودة بكاميرا للإعلان عن سيارة SL Roadster الجديدة من خلال التفاعل مع المتفرجين بطرق مختلفة.

تتفاعل مع ملابسك.. مرسيدس تسوق لسيارتها الجديدة بأساليب مبتكرة

تتمحور الحملة التسويقية "Step into the Spotlight" حول هيكل LED يحمل علامة AMG، حيث تعرض نموذجًا رقميًا بالحجم الطبيعي لسيارة Mercedes-AMG SL في بيئات مختلفة، ما يجعله مميزًا هو القدرة على التفاعل مع الأشخاص في الوقت الفعلي ، وذلك بفضل كاميرا الكشف عن العمق الموضوعة أمام لوحة الإعلانات.

تتفاعل مع ملابسك.. مرسيدس تسوق لسيارتها الجديدة بأساليب مبتكرة

تعمل SLمثل الحرباء من خلال تبني لون ملابس الشخص، علاوة على ذلك يغير النموذج ثلاثي الأبعاد الموضع والاتجاه وفقًا لإيماءات اليد للفرد الذي يتفاعل مع الجهاز ، ويتفاعل مع حركات مثل رفع يديه أو تقليد طائرة.

تتفاعل مع ملابسك.. مرسيدس تسوق لسيارتها الجديدة بأساليب مبتكرة

تم إنشاء خلفيات التثبيت خصيصًا للحملة من قبل الفنان المعاصر كيم كرستا، والتي تتميز بتدرجات لونية متغيرة باستمرار. هذه إشارة إلى لوحة الألوان الشاملة للسيارة من خلال برنامج التصنيع الفردي الذي تم توفيره مؤخرًا لسيارة SL.

يمكن للأطراف المهتمة الحصول على مزيد من المعلومات حول السيارة من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة من لوحة الإعلانات، بما في ذلك رابط إلى الموقع الرسمي.

ستبقى لوحة الإعلانات ثلاثية الأبعاد في مدينة هامبورغ حتى 20 يوليو ، قبل أن تنتقل إلى مدن أخرى في ألمانيا.