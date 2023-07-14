جيل إليس رئيسا للجنة الفنية بكأس العالم للسيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعضاء اللجنة الفنية لبطولة كأس العالم للسيدات التي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا بهدف توفير فهم أكبر للعبة والمساهمة في تطويرها على المستوى العالمي، وتكونت المجموعة من 12 عضواً من مختلف الاتحادات القارية الستة.



ويترأس اللجنة الفنية جيل إليس والتي قادت منتخب الولايات المتحدة للفوز مرتين بكأس العالم للسيدات ومعها في اللجنة كل من كنادين أنجرر (ألمانيا)، تشان يوين تينج (هونج كونج، الصين)، جيما جرينجر (إنجلترا)، أنيا ميتاج (ألمانيا)، ألين بيليجرينو (البرازيل)، آنا سينيول (السويد)، كليمنتين توري (ساحل العاج)، مونيكا فيرجارا روبيو (المكسيك)، كيرستي يالوب (أوتياروا نيوزيلندا)، بيليندا ويلسون (أستراليا) وباسكال زوبيربولر (سويسرا).



ويمنح فيفا للمنتخبات المشاركة في الحدث وللاعبيها والجمهور المتابع لها عبر التليفزيون أو الإنترنت مجموعة من المعطيات والبيانات والإضاءات المتعلقة بالأداء باستخدام أحدث التقنيات، كما سيتحصل فريق مجموعة الدراسات الفنية على دعم من 52 محلل كرة قدم، وثلاثة محللي أداء، ومحللَي بيانات يصحب كلا منهما علماء ومهندسي بيانات، وهذا كله تحت قيادة هاري لو (مدير فريق تحليل الأداء في كرة القدم) وتوم جاردنر (عضو فريق الرؤى وتحليل الأداء في كرة القدم".



وستقوم اللجنة بإجراء مجموعة من الدراسات وتحليل فني وتكتيكي وبدني لمباريات بطولة كأس العالم للسيدات وستنشر النتائج على منصة مركز التدريب بالموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم ، كما أنها ستُحلّل ما يحدث على أرضيات الملاعب، وتدرس التوجهات والتغيرات التي تؤثر على مستقبل لعبة السيدات ومدى انعكاساتها على تأهيل المدربين والمدربات وتطوير المواهب، وسُيتاح تقرير متعدد الصفحات بعد كل مباراة يضم إحصاءاتها، كمدة الاحتفاظ بالكرة وسرعة فقدانها بالنسبة للمنتخبات والأفراد، أي إحصائيات تخص كل لاعبة من اللاعبات المشاركات فيها.



وستكون اللجنة الفنية مسئولة عن اختيار اللاعبات الفائزات بجوائر الفيفا مثل الكرة الذهبية والفضية والبرونزية والقفاز الذهبي والفضي والبرونزي ، إضافة لجائزتي أفضل لاعبة شابة وكأس اللعب النظيف .



وقالت الأمريكية إليس: "بما أن كرة القدم تتطور باستمرار، فإنه من واجبنا في مجموعة الدراسات الفنية تحليل أداء اللاعبات والمنتخبات فردياً وجماعياً وتوفير المعارف والمعلومات للفرق المتنافسة، والجمهور على حد سواء".

وأضافت: "إنها مجموعة تُركّز بشكل خاص على كرة القدم النسائية، وكيف تتطور؟ وما هي اتجاهاتها المستقبلية؟ وفي ماذا تكمن أهم عناصرها؟ فتحليل الإحصائيات يسمح للفرق بالذهاب إلى أبعد ما يرونه بأعينهم المجردة، ويُوفر لهم الدعم بالمقاييس والأرقام ليساعدهن في تحليل أنفسهن ومنافسيهن".