أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

عبدالحليم حافظ .. تفاعل الجمهور المغربي مع أغنية جانا الهوى لعبدالحليم حافظ



حفلة جديدة لعبدالحليم حافظ رغم مرور 46 عاما على رحيله، لكن هذه المرة يحييها محبوه من الجمهور المغربي، منذ سماع اللحظات الأولى من اللحن حتى تحول الآلاف من أبناء المملكة المغربية إلى كورال يرددون كلمات الأغنية مع اللحن.



تفاعل الجمهور مع العندليب



رجال ونساء بمختلف أعمارهم، من خالط الشيب شعره ومن نشأ على أغاني الراب، رددوا كلمات أغنية عبدالحليم حافظ بحماس، وتمايلوا معها.

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