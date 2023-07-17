عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ

عبدالحليم حافظ .. تفاعل الجمهور المغربي مع أغنية جانا الهوى لعبدالحليم حافظ
 

 

أغنية لعبدالحليم حافظ بصوت آلاف المغاربة.. قصة حفلة بطلها الجمهور| شاهد

حفلة جديدة لعبدالحليم حافظ رغم مرور 46 عاما على رحيله، لكن هذه المرة يحييها محبوه من الجمهور المغربي، منذ سماع اللحظات الأولى من اللحن حتى تحول الآلاف من أبناء المملكة المغربية إلى كورال يرددون كلمات الأغنية مع اللحن.


تفاعل الجمهور مع العندليب


رجال ونساء بمختلف أعمارهم، من خالط الشيب شعره ومن نشأ على أغاني الراب، رددوا كلمات أغنية عبدالحليم حافظ بحماس، وتمايلوا معها.

ولمتابعة المزيد حول صوت عبدالحليم حافظ في حفل بالمغرب .. تابع الفيديو جراف التالي:

عبدالحليم حافظ الجمهور المغربي جانا الهوى 46 عاما على رحيله كورال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

ترشيحاتنا

وزير المالية: 4 حزم استثنائية للحماية الاجتماعية والحد من آثار التضخم

تأجيل دعوى إثبات نسب طفل اللاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

وزير التنمية المحلية يوجه بتقديم كافة الخدمات للمتضررين من انهيار عقار حدائق القبة

الكشف عن تفاصيل جديدة حول الباحثة الإسرائيلية المخطتفة في العراق

السماح لـ21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

ألمانيا تواصل مناشدة روسيا لتمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود مع أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ