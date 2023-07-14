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منوعات

أغنية لعبدالحليم حافظ بصوت آلاف المغاربة.. قصة حفلة بطلها الجمهور| شاهد

تفاعل الجمهور المغربي
تفاعل الجمهور المغربي مع أغنية جانا الهوى لعبدالحليم حافظ

حفلة جديدة لعبدالحليم حافظ رغم مرور 46 عاما على رحيله، لكن هذه المرة يحييها محبيه من الجمهور المغربي، منذ سماع اللحظات الأولى من اللحن حتى تحول الآلاف من أبناء المملكة المغربية إلى كورال يرددون كلمات الأغنية مع اللحن.

تفاعل جمهور المغرب مع أغنية لعبدالحليم حافظ 

رجال ونساء بمختلف أعمارهم، من خالط الشيب شعره ومن نشأ على أغاني الراب، رددوا كلمات أغنية عبدالحليم حافظ بحماس، وتمايلوا معها، فرغم مرور 49 عاما على غناء المطرب الراحل عبدالحليم حافظ أغنية “ياست الحسن” للمملكة المغربية، و46 عاما على رحيله، إلا أن أغانيه ما زالت حاضرة في قلوب «أسود الأطلس».

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لم يقتصر الغناء على مقطع قصير، بل غنوا بحماس الأغنية كاملة لمدة تزيد عن ثماني دقائق، وعن غناء الجمهور مع لحن الفرقة الموسيقية دون غناء مطرب على المسرح، فهي طريقة معتادة في حفلات أمين بودشار، الموسيقى الموزع الموسيقي الشاب و قائد فرقة ميزان أمين بودشار.

ويعتاد بودشار في حفلاته على الألحان التي يعزفها الموسيقيون على خشبة المسرح، ويترك فرصة الغناء للجمهور، مازجا بين الأغاني الحديثة والكلاسيكية.

وعن مقطع فيديو غناء الجمهور المغربي أغنية لعبدالحليم حافظ، كان قد نشرها عبر حسابه على موقع “انستجرام” أمس وكتب: “ليست فقط أغاني خالدة نحفظها... بل هي ذكريات و حنين”.

بمجرد تداول مقاطع فيديو الحفلة لاقت تفاعلا قويا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق المصريون عليها: “نحب المغرب بالزاف”، وعلق مغربي لم يحضر الحفل: “روعة ولا كلام نحن المغرب نحب العندليب أكتر من الجميع".

اتفقت التعليقات أن هذا أفضل عمل جماعي لأغنية على الإطلاق، خاصة في ظل وجود عدم تنسيق مُسبق مع الجمهور، وأغنية بدون مؤد رئيسي، وهذه هي السمة الرئيسية لحفلات بودشار المغربي التي استطاع من خلالها إحياء الأغاني التراثية.

الفنان عبدالحليم حافظ عبدالحليم حافظ في المغرب جانا الهوا في المغرب

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