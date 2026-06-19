مدرب هايتي: الفوز على البرازيل سيشعل البلاد.. وقادرون على على تحقيق المفاجأة

أكد سيباستيان مينيه، المدير الفني لمنتخب هايتي، أن مواجهة البرازيل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 تمثل فرصة تاريخية لمنتخب بلاده، مشددًا على أن الفريق يسعى لتقديم أداء يليق بطموحات جماهيره.

وقال مينيه إن هايتي تملك الكثير لتكسبه من هذه المباراة، خاصة أنها تشارك في كأس العالم للمرة الأولى منذ 52 عامًا، مضيفًا أن مواجهة منتخب بحجم البرازيل تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب الظهور بأفضل مستوى ممكن.

وأشار مدرب هايتي إلى أن الخسارة في المباراة الافتتاحية لم تؤثر على طموحات الفريق، مؤكدًا أن لاعبيه أثبتوا أنهم يستحقون التواجد في أكبر محفل كروي على مستوى العالم.

وأضاف: "ستكون الأجواء جنونية في هايتي إذا نجحنا في الفوز على البرازيل، فالجماهير تؤمن بقدرتنا على تحقيق المفاجأة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد بأن الهدف الأساسي للمنتخب هو المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي، أو على الأقل إنهاء دور المجموعات ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، إلى جانب تقديم صورة مشرفة تعكس تطور الكرة الهايتية على الساحة الدولية.