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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرسنال يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة كوفنتري

أرسنال
أرسنال
مجدي سلامة

يفتتح أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضيفه كوفنتري سيتي الصاعد حديثا، مع انطلاق موسم 2026–2027 في 21 أغسطس.

ويعود كوفنتري إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عاما، وسيواجه اختبارا صعبا أمام فريق المدرب ميكل أرتيتا، الذي أنهى صياما دام 22 عاما عن التتويج باللقب في الموسم الماضي.

وفي الجولة الافتتاحية، يستضيف هال سيتي، الصاعد عبر الملحق، فريق مانشستر يونايتد، بينما يلتقي إبسويتش تاون، الصاعد حديثا أيضا، مع سندرلاند على أرضه، وفق جدول المباريات الصادر اليوم الجمعة.

من جهته، يستهل مانشستر سيتي موسمه ــ في غياب مدربه السابق بيب جوارديولا ــ بمواجهة على ملعبه أمام بورنموث، فيما يستضيف نيوكاسل يونايتد فريق ليفربول، بقيادة مدربه الجديد أندوني إيراولا، على ملعب سانت جيمس بارك.

مباريات تشيلسي 

وسيخوض تشيلسي مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو في قمة لندنية خارج ملعبه أمام فولهام، على أن تقام قمة مانشستر المرتقبة في 12 سبتمبر.

ومن المقرر أن يُختتم الموسم في 30 مايو 2027.

أرسنال الدوري الإنجليزي كوفنتري

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