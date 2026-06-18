نجم أرسنال السابق يتغنى بإمام عاشور: لاعب مميز يعرف كيف يخلق المساحات وينهي الهجمات

أشاد ثيو والكوت، نجم نادي أرسنال ومنتخب إنجلترا السابق، بالمستوى الفني المميز الذي ظهر به الدولي المصري إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، خلال مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال والكوت، في تصريحات تلفزيونية: “إمام عاشور كان متميزًا طوال المباراة، أخرج طاقته بشكل كبير، وكان يعرف كيف يختار لنفسه مواقع جيدة في الملعب. في بعض الأحيان لم يكن المدافعون يعرفون مكانه، لكنه كان يدرك تمامًا كيف يتحرك ويجد المساحات”.

وأضاف نجم أرسنال السابق أن اللاعب المصري أظهر وعيًا تكتيكيًا عاليًا، سواء في الاستلام تحت الضغط أو في إنهاء الهجمات، مشيرًا إلى أن هدفه في المباراة كان مثالًا واضحًا على قدراته الهجومية.

وتأتي هذه الإشادة في أعقاب الأداء القوي الذي قدمه المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي، في مباراة شهدت ندية كبيرة وانتهت بالتعادل 1-1، ليحصد كل فريق نقطة في بداية مشواره بالمجموعة.

استهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بتعادل أمام نظيره منتخب بلجيكا، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب بي سي بلايس بكندا.