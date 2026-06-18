قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيلو بـ72 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس بالأسواق
وزير الزراعة: مبادرة "القرية المنتجة" تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنميةالمستدامة
كأس العالم: دياز أفضل لاعب سجل هدفا وصنع آخر في لقاء كولومبيا وأوزبكستان بالمونديال
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |"الدين والتربية الوطنية" الأحد بلا أسئلة مقالية
وزير الزراعة: مبادرة "القرية المنتجة" تنقل الريف المصري من مرحلة الاستهلاك إلى التصدير
قلق وتوتر.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على لجان امتحان التاريخ اليوم | فيديو وصور
إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم علي محمود وشروط إنبي
أهمية أذكار الصباح والمساء وأثرها .. احرص على التحصين اليومي
30 صورة ترصد تجهيزات استراحات رؤساء لجان ومراقبي امتحانات الثانوية العامة 2026
روته : الاتفاق مع إيران يقلل من قدراتها النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة
الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.. شبورة كثيفة وارتفاع الرطوبة
كأس العالم| غانا وكوت ديفوار الأبرز.. نتائج متباينة للمنتخبات الأفريقية بالجولة الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم أرسنال السابق يتغنى بإمام عاشور: لاعب مميز يعرف كيف يخلق المساحات وينهي الهجمات

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران

أشاد ثيو والكوت، نجم نادي أرسنال ومنتخب إنجلترا السابق، بالمستوى الفني المميز الذي ظهر به الدولي المصري إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، خلال مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال والكوت، في تصريحات تلفزيونية: “إمام عاشور كان متميزًا طوال المباراة، أخرج طاقته بشكل كبير، وكان يعرف كيف يختار لنفسه مواقع جيدة في الملعب. في بعض الأحيان لم يكن المدافعون يعرفون مكانه، لكنه كان يدرك تمامًا كيف يتحرك ويجد المساحات”.

وأضاف نجم أرسنال السابق أن اللاعب المصري أظهر وعيًا تكتيكيًا عاليًا، سواء في الاستلام تحت الضغط أو في إنهاء الهجمات، مشيرًا إلى أن هدفه في المباراة كان مثالًا واضحًا على قدراته الهجومية.

وتأتي هذه الإشادة في أعقاب الأداء القوي الذي قدمه المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي، في مباراة شهدت ندية كبيرة وانتهت بالتعادل 1-1، ليحصد كل فريق نقطة في بداية مشواره بالمجموعة.

استهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بتعادل أمام نظيره منتخب بلجيكا، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب بي سي بلايس بكندا.

ثيو والكوت النجم الإنجليزي امام عاشور منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

سعر الذهب

هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات

السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

صورة أرشيفية

مصر أبرز المتضررين.. خبير تحكيمي يفجر مفاجآت مونديال 2026

ترامب

ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي

الاهلي

صفقات من إنبي.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم علي محمود وأقطاي وحامد عبدالله

ممدوح عباس

بتكلفة 38 مليون دولار.. ممدوح عباس يكشف مفاجأة عن استاد الزمالك بأكتوبر

ترشيحاتنا

أمير الهلالي

تأجيل محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي مستريح السيارات بتهمة غسل الأموال.. وهذه عقوبته بالقانون

أحمد محسن قاسم

أمين تنظيم الجيل: قمة الرئيس السيسي وترامب تأكيد لمكانة مصر الدولية ودورها المحوري

محمد سيف

حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسي في قمة السبع تجسد دور مصر التاريخي في دعم قضايا المنطقة

بالصور

قبل الكشف عنها رسميا.. نيسان سكايلين 2026 تجسد استراتيجية التطوير السريع

نيسان سكايلين
نيسان سكايلين
نيسان سكايلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد