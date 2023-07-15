أحمد أبو اليزيد: مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب الزيادة السكانية والتغيرات المناخية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد٫ الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس٫ إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء يعني أن الدولة تستطيع آن تلبي احتياجات المواطنين الغذائية من السلع الرئيسية.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد٫ الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس٫ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر فضائية "إكسترا نيوز": “مصر في ظل الأزمات والتحديات العالمية سواء أزمة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية استطاعت أن تحقق الأمن الغذائي للمواطنين”.

وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد٫ الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس٫: “السلع الاستراتيجية هي السلع الأساسية التي لا يستغنى عنها المواطن”٫ موضحا: “مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب الزيادة السكانية والتغيرات المناخية”.