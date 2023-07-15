لم يعد بها طعام.. مجاعة ونقص غذاء يواجه دولة أفريقية

أزمة جديدة تواجهها دولة نيجيريا، إذ أصبحت مهددة بارتفاع متزايدة لأسعار المواد الغذائية ونقص الغذاء ، مما دفع الرئيس النيجيري بولا تينوبو لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتنفيذ بعض المبادرات من بينها استخدام الأموال التي تم توفيرها من خلال إلغاء دعم الوقود مؤخرًا لتوفير الأسمدة والحبوب للمزارعين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تتزايد المطالب بحماية المزارعين، الذين هجر الكثير منهم أراضيهم بعد أن أصبحوا هدفًا للعصابات التي تختطف من أجل الحصول على فدية.

وستتم مساعدة الأسر الفقيرة أيضًا بمبلغ 10 دولارات شهريًا لمدة ستة أشهر، وقال تينوبو ، الذي تولى منصبه في مايو: "أؤكد لجميع النيجيريين أنه لن يتخلف أحد عن الركب في هذه التدخلات الاستراتيجية".

فيما توقع تقرير للأمم المتحدة في يناير أن 25 مليون نيجيري معرضون لخطر كبير من انعدام الأمن الغذائي هذا العام - مما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على تحمل ما يكفي من الغذاء المغذي كل يوم.

ظلت المخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي قائمة منذ فترة طويلة في نيجيريا - البلد الأكثر سكانًا في إفريقيا ، والتي تكافح أيضًا انعدام الأمن على نطاق واسع لعدة سنوات، وأعلن موقع تتبع أمني نيجيري أن أكثر من 350 مزارعًا قُتِلوا أو تم اختطافهم خلال الأشهر الـ12 حتى يونيو 2022.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في نيجيريا

ووقعت العديد من هذه الهجمات في شمال البلاد. ومع ذلك، قال ديلي أليك، مستشار الحكومة، إن الإجراءات الأمنية الجديدة ستسمح للمزارعين بالعودة إلى الأراضي الزراعية بدون خوف من الهجمات.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول كيفية التعامل الحكومي مع العصابات الإجرامية المنظمة السيئة السمعة، والتي يشار إلى أعضائها باسم "قطاع الطرق".

وستتولى الآن جميع الأمور المتعلقة بالغذاء والمياه الأساسية مسؤولية مجلس الأمن القومي، الذي يتألف من قادة الأمن في البلاد ويرأسه الرئيس. وكانت أول خطوة سياسية رئيسية اتخذها الرئيس بولا تينوبو بعد توليه المنصب إلغاء دعم الوقود، الذي كان ساريًا منذ عقود وأدى إلى أسعار منخفضة للمنتجات البترولية.

وعلى الرغم من زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 200٪ في بعض المناطق، دافع الرئيس تينوبو عن هذه الخطوة، قائلاً إنه من الضروري استخدام الأموال بشكل أكثر فعالية، وقد أثرت زيادة أسعار الوقود سلبًا على الاقتصاد، حيث يعتمد العديد من النيجيريين على المولدات لتزويدهم بالكهرباء.