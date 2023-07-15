النشرة الدينية.. حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد.. رابط تسجيل اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية ، عددا من الأخبار المهمة على الساحة الدينية ، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

ملتقى الطفل بالجامع الأزهر: الإيثار خلق إسلامي يوصل صاحبه للفلاح ويقيه من البخل



جمعة يلتقي قيادات الأوقاف: الدعوة في عصرها الذهبي الوسطي



علي جمعة: الكتاب والسنة لا يفترقان إلى يوم الدين



دعاء الحر الشديد .. 5 كلمات لو واظبت عليها تدخلك الجنة



حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد .. دار الإفتاء توضح



رابط تسجيل اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. مفتوح من اليوم



الإفتاء توضح حكمة الاستغفار بعد التسليم من الصلاة



فضل صيام عاشوراء وشهر المحرم.. وهل صوم أول أيامه يكفر ذنوب 50 سنة؟



هل يجوز للمرأة إعطاء أمها من تموين المنزل دون إذن الزوج ؟

