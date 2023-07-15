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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر تحذر من اندلاع حرب عالمية مع انضمام أوكرانيا للناتو

علم المجر
علم المجر

حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، من أن حربًا عالمية جديدة ستندلع على الفور إذا انضمت أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وقال أوربان: "عضوية أوكرانيا في الناتو كانت ستشعل فتيل حرب عالمية جديدة"، مضيفًا أن "خطة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف كان ينبغي منعها وإلغاءها في قمة حلف شمال الأطلسي".

وأشار في مقابلة مع إذاعة " كوسوث" إلى أن "الغرب يريد أن تستمر الحرب الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة المجرية مستعدة لحقيقة أن الحرب والعقوبات لن تختفي قريبا".

وانتقد أوربان أسلوب التواصل "غير العادي" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وخاطبه قائلا: "إذا كنت في ورطة وتريد المساعدة فتصرف بشكل مناسب".

من جانبه، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، في وقت سابق، إن أوكرانيا على وشك الانهيار، خاصة أن هذه العملية تسارعت بعد قمة حلف الناتو في فيلنيوس.

وأضاف ريتر: "بعد قمة فيلنيوس، يجب أن تفهم أوكرانيا أن كل ما في الأمر هو توفير اللحم لمفرمة اللحم… إذا كنت أوكرانيًا، فهذه حقيقة مروعة ومحبطة للروح المعنوية بالنسبة لك”.

وقال: “أعتقد أننا سنرى قريبًا كيف أن هذا البلد سريع كان يتحرك بحلول وقت انهياره”.

وأوضح ريتر، أن قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، المنعقدة في ليتوانيا، ستكون حافزًا لتفكك أوكرانيا كدولة.

أوكرانيا انضمام أوكرانيا الناتو ليتوانيا المجر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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