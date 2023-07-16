تميزت فى جميع مؤشرات قواعد البيانات العلمية.. مجلة جامعة القاهرة تحصل على ترتيب متقدم دوليا

محمود السعيد:

دعم إدارة الجامعة يسر للمجلة الدخول في قواعد التصنيف الدولية والحصول على معاملات تأثير دولية

طارق خيري:

المجلة تنشر أبحاثا حول أحدث الابتكارات فى علوم الأورام بينها العلاج الموجه للسرطان الموضعى والنظامى

حسين خالد :

المجلة تميزت فى جميع مؤشرات قواعد البيانات العلمية الدولية والشكر لإدارة الجامعة

تهتم جامعة القاهرة بالمجلات العلمية للكليات، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن يكون للمجلات التي تصدرها شأن كبير على المستوى العالمي من حيث معادل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها.

وحصلت مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية Review of Economics and Political Sience على معامل التأثير الدولي من مؤسسة “كلاريفت انالتكس” العالمية لتصبح في طليعة مجلات العلوم الاجتماعية المصرية المدرجة عالميًا الحاصلة على معامل تأثير دولي من أعلى مؤسسة تصنيف للمجلات العلمية على مستوى العالم، وهو إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات الدولية للجامعة فى إطار سياسات جامعات الجيل .

وقال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن إدارة جامعة القاهرة اتفقت في عام 2018 مع بنك المعرفة المصري على أن يكون الناشر البريطاني إميرالد Emerald هو الناشر الدولي للمجلة، ما سهل للمجلة الدخول في قواعد التصنيف الدولية والحصول على معاملات تأثير دولية.

وأضاف “السعيد” أن المجلة علمية فصلية محکمة تصدر عن کلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة؛ وتعنى بنشر البحوث النظرية والميدانية فى علوم الاقتصاد، والإحصاء، والسياسة، والإدارة العامة، وتطبيقات الحاسب الآلى في العلوم الاجتماعية، کما تعنى المجلة بتقديم الرؤى العلمية، وعروض الکتب، ومتابعة الندوات والمؤتمرات.

كما قالت الدكتورة هبة نصار، رئيس تحرير المجلة، إن مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تم إدراجها العام الماضي في كل من تصنيف سكوبس الدولي وتصنيف كلاريفت انالتكس كمجلة واعدة قبل أن تحصل على معامل تأثير كل من المؤسستين هذا العام، مشيرة إلى أن المجلة تختص بنشر الأبحاث المتخصصة في الاقتصاد والسياسة والإحصاء والإدارة العامة.

فى السياق نفسه، حصلت مجلة جامعة القاهرة للأورام Journal of the Egyptian National Cancer Institute (JENCI)، على أول معامل تأثیر دولي لها من مؤسسة كلاریفت اناليتكس العالمیة لأول مرة منذ تأسيس المجلة عام 1982 لتصبح بذلك مع مجلات العلوم الطبية المدرجة عالميًا من أعلى مؤسسة تصنیف المجلات العلمیة في مجال الأورام على مستوى العالم.

وقال الدكتور محمد عبد المعطى، عميد المعهد القومي للأورام، إن دعم إدارة الجامعة المستمر للمجلة رفع جميع المؤشرات الخاصة بها فى قواعد التصنيف الدولي ومكنها من الحصول على أول معامل تأثير دولي لها، مشيرًا إلى أن المجلة تستقبل أبحاثا من جميع أنحاء العالم، وقد تبين أن هناك زيادة في تنوع جنسيات الباحثين المراسلين للمجلة، بالإضافة إلى زيادة الأبحاث الأجنبية في سنة 2021 بمعدل ارتفاع 70.7% مقارنة بعام 2020، مشيرًا إلى أن المجلة تتبع سياسة مراجعة الأقران مزدوج التعمية ( double-blind peer-review system) مع الاستعانة بعدد لا يقل عن 3 محكمين اثنين في التخصص والثالث إحصائي، كما أن المجلة عضو في مؤسسة (COPE) العالمية، ما يتيح لها استخدام أدق أنواع كاشف الاقتباس plagiarism-detection software) (iThenticate، كما أنها مدرجة بعدد كبير من قواعد البيانات الدولية منها:

‏Emerging Sources Citation Index (Web of Science), SCOPUS, Clarivate, Medline, DOAJ, EBSCO Discovery Service, EMBAS

من جانبه، قال الدكتور طارق خيرى، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، إن المجلة تقوم بنشر العديد من الأبحاث عن أحدث الابتكارات في جميع علوم الأورام مثل أبحاث السرطان الأساسية والتطبيقية والسريرية مع إعطاء أولوية لموضوعات رئيسية مثل العلاج الموجه المضاد للسرطان الموضعي والنظامي، مع الاهتمام الخاص بأبحاث السرطان التطبيقية في البلدان النامية؛ وعلم الأورام التجريبي، والكشف المبكر عن السرطان والمجالات الرئيسية الناشئة في الطب التشخيصي مثل علم الأمراض الجزيئي والمعلوماتية الحيوية والتقنيات الحيوية.

على الجانب الآخر، حصلت المجلة العلمية الدولية لكلية الطب البيطرى، المركز الثامن على مستوى العالم في ترتيب المجلات والدوريات العلمية في مجال الطب البيطري في التصنيف الحالي لقاعدة البيانات الدولية سكوبس.

وأوضحت الدكتورة إيمان بكر، عميدة كلية الطب البيطري، أن المجلة يتم تحكيمها بواسطة متخصصين عالميين وفقًا لحداثة فكرة البحث وما يقدمه من جديد، حيث تبلغ نسبة رفض الأبحاث 87%، وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة للنشر، إلى جانب الاستشهاد بأبحاث المجلة في مقالات علمية مختلفة بمعظم دول العالم ومنشورة في مجلات علمية مرموقة وذات معامل تأثير عالي.

وذكرت عميدة كلية الطب البيطري، أن عدد الأبحاث المرسلة للمجلة زاد من 82 بحث في عام 2021 الي 103 بحث في عام 2022 وقد بلغت نسبة قبول الأبحاث 13% في عام 2022، وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة الأبحاث المقدمة.

