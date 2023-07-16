إيمان بكر: زيادة عدد الأبحاث المرسلة للمجلة من 82 إلى 103 في عام

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، احتلال المجلة العلمية الدولية لكلية الطب البيطرى، المركز الثامن على مستوى العالم في ترتيب المجلات والدوريات العلمية في مجال الطب البيطري في التصنيف الحالي لقاعدة البيانات الدولية (سكوبس).

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان بكر، عميدة كلية الطب البيطري، أن المجلة يتم تحكيمها بواسطة متخصصين عالميين وفقًا لحداثة فكرة البحث وما يقدمه من جديد، حيث تبلغ نسبة رفض الأبحاث 87%، وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة للنشر، إلى جانب الاستشهاد بأبحاث المجلة في مقالات علمية مختلفة بمعظم دول العالم ومنشورة في مجلات علمية مرموقة وذات معامل تأثير عالٍ.

وقالت عميدة كلية الطب البيطري، إن عدد الأبحاث المرسلة للمجلة زاد من 82 بحث في عام 2021 إلى 103 أبحاث في عام 2022، وقد بلغت نسبة قبول الأبحاث 13% في عام 2022، وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة الأبحاث المقدمة.

جدير بالذكر أن المجلة العلمية الدولية لكلية الطب البيطرى تصدر تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، وإشراف الدكتورة إيمان بكر محمد، عميدة كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ومدير التحرير الدكتور هيثم عامر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة داليا أنور، أستاذ الأمراض المشتركة ومدير التحرير التنفيذي للمجلة.