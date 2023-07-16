تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كليات القمة لطلاب علمي علوم

تنسيق الجامعات 2023 .. ينتظر طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الكشف عن مؤشرات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وبشكل خاص كليات القمة التي تشملها المرحلة الأولى من التنسيق، كما أن مؤشرات تنسيق كليات علمىي 2023، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات والقيام باستقبال طلاب الثانوية العامة.



توقعات تنسيق كليات أدبي 2023





وبدأت أعمال مكتب التنسيق الجامعات 2023 ومن بينها تنسيق كليات 2023 أدبي بالتزامن مع بدء التسجيل في اختبارات القدرات 2023 ، بينما تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث تستغرق حوالي أسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي انتهت13 يوليو .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023



تنسيق كليات 2023 أدبي .. بينما قد كشفت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ ، وذلك بعد أن يتم إعلان اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد مرور اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

تنسيق كليات 2023 أدبي .. بينما يستطيع طلاب الثانوية العامة 2023 ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023



وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق الجامعات 2023 بمراحله الثلاث لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

تنسيق الكليات علمي علوم



وفي السطور التالية، نوضح بيانا بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد شعبة علمي علوم بالدرجات لعام 2022/2023:

تنسيق الكليات 2023.. طب المنصورة 387 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب سوهاج 386 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب دمياط 386 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب الزقازيق 385 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب فاقوس 384 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب كفر الشيخ 383 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب طنطا 383 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان المنصورة 382 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب

تنسيق الكليات 2023.. الإسكندرية 382 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب بورسعيد 381 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب القاهرة 381 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسيوط 381 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب عين شمس 380 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب جنوب الوادي 380 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان الفيوم 375 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان السويس 375 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.