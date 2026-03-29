محمد عبد السلام: «كايرو فاشون و تكس 80» منصة حيوية لتطوير صناعة الملابس والمنسوجات

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الملابس الجاهزة في مصر تشهد تطوراً كبيراً ومتسارعاً، مشيراً إلى أن المعارض المتخصصة تمثل «الفيترينة» الرئيسية التي تعكس حجم هذا التطور والقدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشاد عبد السلام خلال افتتاح معرض «كايرو فاشون و تكس 80» بالدور الحيوي الذي يلعبه السفير التركي في دعم العلاقات المصرية التركية، إلى جانب دعمه لقطاع الصناعة، كما توجه بالشكر لوزارة الصناعة على دعمها المستمر لقطاع الملابس الجاهزة.

وأوضح أن زيادة حضور العارضين يعكس حجم التطور الذي تسعى الغرفة إلى تحقيقه لتعزيز القدرة التنافسية محليًا وعالميًا، لافتًا إلى حدوث نقلة نوعية في مدخلات الإنتاج، مع تخصيص صالات لعرض أقمشة مصرية بالكامل بدلًا من الاعتماد الكامل على الاستيراد

وأشاد بالمجهود التنظيمي لشركة بيراميدز، موضحًا أن هذه الجهود تعكس عملًا جادًا ساهم في تطوير قطاع الملابس والمفروشات وتعزيز مكانة المعرض محليًا ودوليًا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شريف، رئيس مجلس إدارة الجهة المنظمة للمعرض ، أن الدورة الـ80 تمثل محطة مهمة في مسيرة المعرض الممتدة لأكثر من 35 عامًا، موضحًا أن المعرض شهد تطورًا كبيرًا ليصبح منصة متخصصة تدعم صناعة الملابس والمنسوجات، وتعتمد على نموذج (B2B) الذي يربط المصنعين بكبار المشترين والموزعين.

وأضاف الدكتور محمد الشريف أن الدورة الحالية من المعرض تشهد مشاركة وفود عربية وأجنبية واسعة، تضم نحو 250 مشتريًا دوليًا، بما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالمنتج المصري، ويعزز فرص إبرام صفقات تصديرية جديدة وفتح أسواق خارجية أمام الشركات المشاركة.

وأشار إلى أن تنظم المعرض بشكل متكرر عدة مرات سنويًا، ضمن نموذج فريد على مستوى العالم، مع خطط توسع إقليمي تشمل تنظيم نسخ في المغرب والسعودية، إلى جانب نشاطها في تنظيم معارض بقطاعات متعددة مثل الدفاع والطاقة والبناء والسيارات، بما يعزز من دورها كمنصة دولية للتكامل التجاري والصناعي.

كما أشار الدكتور محمد الشريف إلى أن المعرض يحرص في كل دورة على تطوير محتواه بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي والتوجهات العالمية، من خلال استقطاب أحدث التقنيات والاتجاهات في صناعة الأزياء، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمصممين الشباب، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بينهم وبين كبار المصنعين والمستوردين، بما يسهم في خلق فرص حقيقية للتوسع والنمو داخل القطاع.