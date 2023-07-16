عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الأولى بأجا المركزى.. نجاح إجراء عملية انسداد معوي لطفلة عمرها 5أيام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، عن نجاح فريق طبى بمستشفى أجا متخصص في جراحة الأطفال  في إجراء عملية انسداد معوي  لطفلة حديثة الولادة في عمر  ٥ أيام.

وكشف مكين، أن العملية تعد من الجراحات الصعبة والدقيقة وهى الأولى من نوعها بمستشفى أجا ، وقد استغرقت نحو ساعتين تعاون خلالها الفريق الطبي المتعدد الاختصاصات من لحظة إجراء الفحوصات إلى حين التأكد من تجاوز الطفلة لمرحلة الخطر.

وأعرب وكيل الوزارة ، عن خالص شكره وتقديره للدكتورة هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي ، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة بسمة شوكت مدير إدارة الحضانات علاوة على الفريق الطبى بقيادة الدكتور سامر خلاف مدير المستشفى، والدكتور محمد البحيري نائب مدير المستشفي، والدكتور  أحمد علي موسي استشاري جراحة الأطفال، و الدكتور محمد سمير محمد اخصائي التخدير, الدكتور عماد احمد البديوي استشاري الحضانات وأميرة بلبل من  تمريض العمليات.

IMG-20220807-WA0002
IMG-20220807-WA0002
IMG-20230716-WA0008
IMG-20230716-WA0008
IMG-20230716-WA0007
IMG-20230716-WA0007
IMG-20230716-WA0006
IMG-20230716-WA0006
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة نجاح فريق طبي وكيل الوزارة وزير الصحة محافظ الدقهلية مدير المستشفى مستشفى أجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

النيابة العامة: المتجمهرون بسيدى براني دهسوا فرد أمن وتسببوا في وفاته

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: رفع 560 طن قمامة من الشوارع والميادين

ترشيحاتنا

أخبار تهمك.. مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

مصرع شخصين وإصابة 9 .. ارتفاع عدد ضحايا عقار رشيد المنهار بالبحيرة

رفض الأهلي.. الوحدة السعودي ينافس الزمالك على ضم بن شرقي

رئيس الوزراء يناقش حزمة حوافز مقترحة لمشروعات المناطق المركزية للأعمال

200 إصابة.. انتشار "حمى الضنك" بين أهالى العليقات بقنا.. والصحة تعلق

رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل مفتي الجمهورية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي .. محمد حماقي يثير الجدل بقميص فاخر.. شاهد

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ