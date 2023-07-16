رئيس حديقة الحيوان: لا يمكن المساس بأي شجرة.. والتطوير سيمتد لعام ونصف

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لـحديقة الحيوان بالجيزة، أن وزارة الزراعة تقدمت بأكبر مشروع لتطوير الحديقة لعودتها لعضوية الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان حول العالم.

وقال محمد رجائي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه يتم العمل على الحفاظ على الأشجار داخل حديقة الحيوان، مؤكدا أنه لا يمكن المساس بأي شجرة داخل الحديقة.

وأضاف رئيس الادارة المركزية لحديقة الحيوان بالجيزة، أن هناك معلومات مغلوطة تم تداولها خلال الفترة الماضية بأنه تم قطع جائر للأشجار، وهو غير صحيح على الإطلاق.

تطوير حديقة الأورمان

وأوضح أن مدة التطوير لحديقة الحيوان من سنة إلى سنة ونصف السنة، إضافة إلى أنه سيتم تطوير حديقة الأورمان، وسيتم ربطها بأنفاق تحت الأرض، "والتلفريك".