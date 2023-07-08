من بكره | رجائي : إغلاق حديقتيّ الحيوان والأورمان عاما ونصف للتطوير

قال الدكتور محمد رجائي مدير حدائق الحيوان بوزارة الزراعة إنه سيتم غلق حديقتي الحيوان والأورمان لمدة عام ونصف لبدء عملية التطوير الشاملة حيث ارتأى المطور أنه من الضروري إغلاق الحديقتين نظراً لحجم الاعمال الضخم الذي سوف تشهده البنية التحتية التي شهدت تهالكاً في الحديقتين نظراً لأنه التطوير الأول منذ إنشائهما وبالتالي تحتاج لعمل ضخم بما يحتاج لإغلاقهما.

وأوضح خلال مداخلة " خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن خطة التطوير حصلت على موافقة من الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان وهو ما سيضمن العودة للاتحاد الدولي لحدائق الحيوان بعد خروج مصر منه عام 2004 لان التطوير يضمن مواكبة المعايير الدولية بعد خروجنا منه ".

مشدداً أن برنامج التطوير الذي سيبدأ غداً له محددات الحفاظ أهمها الحفاظ على الهوية التراثية والحضارية والأشجار المعمرة التي تدخل في سياق الاثار والمساحات الخضراء قائلاً : ليس ذلك فقط بل بالعكس سوف تزيد تلك المساحات وسوف يتم استخدام كافة أنواع الحيوان وموافقة الاتحاد الافريقي هو بمثابة موافقة الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.

وذكر أنه تم الاستعانة بأكبر الخبراء من ذوي الخبرة في تنفيذ الحدائق التراثية حيث أن التعاقد مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات القومية الكبرى الهندسية ولهم الحق في الاستعانة بكامل الخبرات لطبيعة المكان ولها معايير دولية في ملف إيواء الحيوانات ومن حقها الاستعانة بالخبرات الأجنبية قائلاً : " بالفعل تم استقبال أكبر مصمم لحدائق الحيوان في العالم وله بصمة في حديقة لندن التي أنشأت في نفس توقيت إنشاء حديقة الحيوان المصرية ".