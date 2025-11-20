قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
أحد وعود الرئيس السيسي.. مدبولي يكشف خريطة "المدينة العالمية" المجاورة للأهرامات

رئيس الوزراء
كشفت الحكومة عن تفاصيل إقامة "مدينة إعلام عالمية" متكاملة بالقرب من منطقة الأهرامات التاريخية. 

إقامة "مدينة إعلام عالمية" يؤكد توجه الدولة نحو ربط الإرث الحضاري بأحدث التقنيات، حيث تستهدف المدينة الجديدة أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للتكنولوجيا والإنتاج الفني (الإعلام)، إلى جانب تطوير شامل للمنطقة المحيطة بـ المتحف المصري الكبير لتضم خدمات ومنشآت ترفيهية وسياحية على أعلى مستوى. 

تفاصيل مدينة الإعلام العالمية

كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل مدينة الإعلام العالمية التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، ووعد باكتمال إنشائها خلال 3 سنوات دون تفاصيل.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية، اليوم الخميس، إن المدينة ستطل على منطقة الأهرامات التاريخية، وستكون على غرار المدن الموجودة في أمريكا والهند لإنتاج الإفلام على أعلى مستوى.

وأوضح مدبولي أن المدينة ستضم استديوهات ومناطق لتصوير الأفلام العالمية والمصرية، وكذلك فنادق ومناطق لإقامة الأطقم العاملة بهذه الأفلام، منوها إلى أن المدينة سيشارك في إنشائها القطاع الخاص.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الفكرة نشأت لتنفيذ مدينة صالحة لتصوير الأفلام العالمية وكذلك المصرية لتضم جميع الإمكانيات ولتساهم في الرواج السياحي لمصر".

أحد بنود برنامج التخطيط الشامل للمنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة

وذكر أن هذه المدينة الإعلامية أحد بنود برنامج التخطيط الشامل للمنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة للاستفادة من آثارها التاريخية ومن المتحف المصري الكبير الموجود كذلك في المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صرح خلال حوار تفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة يوم الثلاثاء الماضي، بأن مصر تعتزم تشييد مدينة إعلام عالية المستوى، قائلا: "بفضل الله سبحانه وتعالى خلال 3 سنوات هيبقى فيه مدينة إعلام موجودة في مصر".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 

واستهل رئيس الوزراء حديثه قائلاً: حمل شهر نوفمبر لهذا العام العديد من الفعاليات الجميلة في بلدنا بحمد الله، وتابعتم منذ أول يوم في الشهر افتتاح المتحف المصري الكبير، وبعده تم توقيع صفقة استثمارية كبيرة مع أشقائنا القطريين في منطقة "علم الروم"، وكذلك ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لأول مرة في التاريخ بأن يتجاوز الـ 50 مليار دولار".

تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالأمس كانت هناك فعالية كلها فرحة وفخر وعزة لكل المصريين، وكلنا نلمس قرب تحقيق الحلم، الذي كان يحلم به المصريون لأجيال سابقة، وكنا ندرس هذا الأمر في المدارس والكتب، بأن تدخل مصر العصر النووي، وأن يكون لها طاقة نووية سلمية، وبحمد الله تحقق هذا التصور والحلم، على يد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونجحت مصر فعلاً أن ترى هذا الإنجاز، وتشرفنا جميعاً بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، و الرئيس فلاديمير بوتين، ليشهدا تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وهو ما يمثل بالنسبة لنا العد التنازلي لقرب الانتهاء من هذا المشروع العملاق بمشيئة الله، والذي نأمل أن يدخل بالكامل بمفاعلاته الأربعة لحيز النفاذ والتشغيل عام 2029.

مدينة إعلام عالمية الحكومة رئيس الوزراء خدمات ومنشآت ترفيهية السيسي

