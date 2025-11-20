مدبولي: الفسطاط أكبر حديقة بالشرق الأوسط.. والافتتاح يناير 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة الفسطاط مع مرور الوقت تحولت إلى أكبر حديقة بالشرق الأوسط مشير إلى ان المنطقة كانت لسنوات قليلة جداً سابقة منطقة للمخلفات والنفايات والحيوانات النافقة، ومياه البحيرات كانت شديدة التلوث.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحديقة اليوم أصبحت أكبر حديقة في الشرق الأوسط لافتا إلى ان الافتتاح الرسمي للحديقة بأكملها في يناير عام ٢٠٢٦ بتشريف الرئيس السيسي.

وأضاف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف الصحة العامة يحتل أولوية قصوى في استراتيجية الدولة المصرية للتنمية البشرية، وهناك اهتمام بالغ من رئيس الجمهورية بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال جميع الإمكانات المتاحة للدولة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.