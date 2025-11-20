تعزيز التبادل التجاري.. رئيس كوريا الجنوبية: نسعى للارتقاء بالعلاقات مع مصر لمستوى أعلى

أكد لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا تمتد لـ 30 عاما وحققنا الكثير من الإنجازات لتعزيز العلاقات .

وقال لي جاي ميونغ في كلمته أثناء زيارته لجامعة القاهرة، :" عملنا على بناء أساس قوي للعلاقات الثنائية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ".



وتابع لي جاي ميونغ :" نسعى للارتقاء بالعلاقات بين البلدين لمستوى أعلى "، مضيفا:" الحضارة المصرية تركت إرثا كبيرا ".

واكمل لي جاي ميونغ :" التبادل والتواصل بين مصر وكوريا قائم على الاحترام والتنسيق المستمر ".

وتابع لي جاي ميونغ :" مصر وكوريا دولتان متكاملتان ومصر لديها موقع استراتيجي حيوي في المنطقة "، مضيفا:"