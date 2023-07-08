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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لـ 3 أسباب .. الزراعة : غلق حديقة الحيوان بدءًا من غدٍ

صدى البلد

صرح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه اعتبارا من غد الأحد 9 يوليو سوف تبدأ خطة تطوير حديقة الحيوان .

وأشار إلى أن خطة تطوير الحديقة تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثرى والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.


يأتي ذلك ذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولى  لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان.

وأضاف "إبراهيم" أنه نظرا لحجم اعمال التطوير والترميم الكبيرة الذي سوف يتم في البنية الأساسية المتهالكة، الأمر الذي يتطلب حفر الطرق الداخلية،وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصا على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتى سيتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

كما أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة عن البدء كذلك في تطوير حديقة الأورمان بالتزامن مع حديقة الحيوان ، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة  بتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

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