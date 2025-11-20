أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب

نظَّمت مديرية أوقاف القاهرة، بالتعاون مع الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، ندوة توعوية ضمن فعاليات مبادرة «صَحِّح مفاهيمك»، في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على النشء والشباب، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور خالد صلاح الدين، مدير المديرية.

وجاءت الندوة ضمن البرامج التثقيفية التي تهدف إلى تعزيز الفكر الوسطي الرشيد والقيم الأخلاقية، وصون المجتمع من المعلومات المغلوطة، مع تقديم محتوى ميسر لجميع الأعمار.

وتناول البرنامج عددًا من القضايا الفكرية والاجتماعية المعاصرة، مقدمًا بأسلوب مبسَّط يناسب الأطفال والأسر، مع التركيز على غرس القيم الأخلاقية، وتعزيز روح الانتماء الوطني، وترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة، بما يُسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على التمييز بين الصواب والخطأ.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن استراتيجية وزارة الأوقاف لتعزيز التكامل بين الدور الدعوي والتثقيفي مع المؤسسات الثقافية، ودعم مجتمع واعٍ ومحصّن بالمعرفة السليمة، ومواكبًا احتياجات النشء في مختلف المجالات الفكرية والاجتماعية.