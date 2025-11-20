الأوقاف تطلق 579 مجلس فقه بالمديريات الحدودية حول حقوق الجار في الشريعة والواقع

تنظم وزارة الأوقاف سلسلة واسعة من المجالس الفقهية يبلغ عددها 579 مجلسًا في المديريات الحدودية، تحت عنوان حقوق الجار بين الشريعة والواقع المعاصر، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 22 / 11 / 2025م عقب صلاة العشاء، بمحافظات مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، في إطار برنامج دعوي شامل يستهدف تعزيز القيم الدينية وترسيخ المفاهيم الأخلاقية في المجتمع.

ويأتي تنظيم هذه المجالس ضمن مسار تنفيذ محاور الخطة الدعوية للوزارة، التي ترتكز على دعم الجهود العلمية والتثقيفية، ومواجهة مظاهر الإرهاب والتطرف بكافة أشكالها، إضافة إلى التصدي لصور التطرف اللاديني الناتج عن تراجع القيم والسلوكيات الأخلاقية، والسعي إلى إعادة بناء الشخصية المصرية الوطنية على أساس ديني واعٍ يشارك في صناعة الحضارة ويعزز الوعي الديني الرشيد بين جميع فئات المجتمع.

كما تقام المجالس الفقهية في مديريتي السويس وشمال سيناء يوم الخميس الموافق 27 / 11 / 2025م، استكمالًا للدور المجتمعي الحيوي للمساجد في نشر العلم والمعرفة، وتعميق معاني حسن الجوار، وترسيخ الفهم المستنير لأحكام الشريعة الإسلامية بما يتوافق مع متطلبات الواقع المعاصر.



أوقاف الوادي الجديد تنظّم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة

وفي سياق آخر نظّمت مديرية أوقاف الوادي الجديد ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بمدرسة البساتين الإعدادية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير المديرية، في إطار توجيهات وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي الديني والأخلاقي لدى النشء، وضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك».

وتناولت الندوة بيان خطورة الرشوة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، بوصفها من أبرز مظاهر الفساد التي تُقوّض العدالة وتُهدر الحقوق وتُضعف الثقة في المؤسسات، إضافة إلى كونها من الكبائر المحرمة شرعًا لما تخلّفه من آثار مدمرة على الأخلاق والسلوك العام.

كما شهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًّا من الطلاب والمعلمين، تخللته مناقشات حول أبرز صور الرشوة وسبل مواجهتها، بما يعكس وعيًا متناميًا لدى الطلاب بأهمية مكافحة الفساد والتمسك بقيم النزاهة.

وتؤكد مديرية أوقاف الوادي الجديد استمرار تنظيم مثل هذه الندوات والفعاليات التوعوية في المدارس والجامعات، انسجامًا مع خطة الوزارة الهادفة إلى ترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الانتماء الوطني، وبناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة مظاهر الفساد، وتبني سلوكيات إيجابية تحقق مصالح الفرد والمجتمع.