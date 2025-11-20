قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تطلق 579 مجلس فقه بالمديريات الحدودية حول حقوق الجار في الشريعة والواقع

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تنظم وزارة الأوقاف سلسلة واسعة من المجالس الفقهية يبلغ عددها 579 مجلسًا في المديريات الحدودية، تحت عنوان حقوق الجار بين الشريعة والواقع المعاصر، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 22 / 11 / 2025م عقب صلاة العشاء، بمحافظات مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، في إطار برنامج دعوي شامل يستهدف تعزيز القيم الدينية وترسيخ المفاهيم الأخلاقية في المجتمع.

ويأتي تنظيم هذه المجالس ضمن مسار تنفيذ محاور الخطة الدعوية للوزارة، التي ترتكز على دعم الجهود العلمية والتثقيفية، ومواجهة مظاهر الإرهاب والتطرف بكافة أشكالها، إضافة إلى التصدي لصور التطرف اللاديني الناتج عن تراجع القيم والسلوكيات الأخلاقية، والسعي إلى إعادة بناء الشخصية المصرية الوطنية على أساس ديني واعٍ يشارك في صناعة الحضارة ويعزز الوعي الديني الرشيد بين جميع فئات المجتمع.

كما تقام المجالس الفقهية في مديريتي السويس وشمال سيناء يوم الخميس الموافق 27 / 11 / 2025م، استكمالًا للدور المجتمعي الحيوي للمساجد في نشر العلم والمعرفة، وتعميق معاني حسن الجوار، وترسيخ الفهم المستنير لأحكام الشريعة الإسلامية بما يتوافق مع متطلبات الواقع المعاصر.


 أوقاف الوادي الجديد تنظّم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة

وفي سياق آخر نظّمت مديرية أوقاف الوادي الجديد ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بمدرسة البساتين الإعدادية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير المديرية، في إطار توجيهات وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي الديني والأخلاقي لدى النشء، وضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك».

وتناولت الندوة بيان خطورة الرشوة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، بوصفها من أبرز مظاهر الفساد التي تُقوّض العدالة وتُهدر الحقوق وتُضعف الثقة في المؤسسات، إضافة إلى كونها من الكبائر المحرمة شرعًا لما تخلّفه من آثار مدمرة على الأخلاق والسلوك العام.

كما شهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًّا من الطلاب والمعلمين، تخللته مناقشات حول أبرز صور الرشوة وسبل مواجهتها، بما يعكس وعيًا متناميًا لدى الطلاب بأهمية مكافحة الفساد والتمسك بقيم النزاهة.

وتؤكد مديرية أوقاف الوادي الجديد استمرار تنظيم مثل هذه الندوات والفعاليات التوعوية في المدارس والجامعات، انسجامًا مع خطة الوزارة الهادفة إلى ترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الانتماء الوطني، وبناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة مظاهر الفساد، وتبني سلوكيات إيجابية تحقق مصالح الفرد والمجتمع.

حقوق الجار الشريعة والواقع المعاصر وزارة الأوقاف المجالس الفقهية الفقهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. اعرف أفضل الأعمال فيه واغتنمها

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: النبي أول من دعا إلى الحجر الصحي وهو ما تطبقه الدول اليوم

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد