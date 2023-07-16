وزير الشباب والرياضة يجتمع مع أعضاء اللجنة العليا لإدارة سلسلة نادي النادي

اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع أعضاء اللجنة العليا لإدارة سلسلة نادي النادي، بحضور محمد الرشيدي، الدكتور حسام الملاح، المهندس محمد مصطفي السلاب، الأستاذ محمد رائف، ولفيف من أعضاء مجالس أمناء والقيادات التنفيذية بأفرع نادي النادي، وقيادات الوزارة.

تناول الإجتماع، مناقشة السياسة العليا وإعداد الهيكل التنظيمي لكل فرع من فروع النادي لإدارته، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة وتطوير العمل بكافة أفرع سلسلة نادي النادي، ومناقشة الشكل القانوني والإداري.

كما تطرق الإجتماع إلي إعتماد مجالس أمناء أفرع نادي النادي والمكاتب التنفيذية لسلسلة النادي(شيراتون، أكتوبر، العاصمة الإدارية، عابدين)، كذلك التطرق إلي مناقشة النواحي التسويقية والترويجية والاشتراكات، وتوحيد اللوائح وشكل الإدارة وسياسات التشغيل والنشاط الرياضي والأكاديميات بكافة الأفرع، وشركات الخدمات.

استمع الدكتور أشرف صبحي إلي عرض تفاصيلي من السادة المسئولين عن أفرع نادي النادي بشيراتون وأكتوبر والعاصمة الإدارية وعابدين، وما توصلوا إليه من كافة الجوانب الإدارية والتسويقية والتنظيمية والخدمية، للوقوف علي آخر هذه الجوانب، والعمل علي توحيدها علي كافة الفروع.



أكد وزير الشباب والرياضة، متابعته الدوري لإعداد خطة متكاملة الأركان لكافة فروع السلسلة مع الوضع في الاعتبار عمل هوية موحدة لسلسلة فروع نادي النادي تتعامل بشكل موحد مع متطلبات التسويق والتطوير لمنشآت السلسلة.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن الهدف من إقامة سلسلة نادي النادي تنفيذ الدور الحكومي لوزارة الشباب والرياضة بتواجد وأحقيه جميع طبقات المجتمع المصري لممارسة الرياضة وهو ما نحرص عليه بالوزارة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرياضية والتي كانت من ضمنها إقامة سلسلة أندية نادي النادي.



وأكد الوزير أن سلسلة نادي النادي تمتاز بالعديد من المقومات التي تجعلها جاذبة للجمهور لممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي تعكف عليه وزارة الشباب والرياضة دائما في خطتها، وهي توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب وممارسة الرياضة.



وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر، وأن تكون ملتقى رياضيا واجتماعيا متميزا للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع.