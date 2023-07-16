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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال ترميم قصر الملك فؤاد وإنشاء مركز مصر الرقمية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، موقع إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب، كما تفقدوا الأعمال الجارية لترميم قصر الملك فؤاد.

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قال محافظ كفر الشيخ، إن إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب يهدف إلى تنمية مهارات شباب محافظة كفر الشيخ وخريجي جامعتها، وإعداد كوادر تسهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيلهم لسوق العمل، فضلًا عن إعادة تأهيل المباني الأثرية وتحديدًا قصر الملك فؤاد، والحفاظ على قيمته التاريخية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ذلك يأتي في ضوء استراتيجية الدولة لتحفيز التدريب والإبداع وريادة الأعمال على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال توفير مساحات مخصصة داخل المحافظات والجامعات الحكومية لتصبح مقراً لاستضافة أنشطة التدريب والإبداع ويسمي مركز مصر الرقمية للتدريب والإبداع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القيادة تولي اهتمامًا كبيرا من خلال الهيئة العامة للآثار، بترميم المباني الأثرية والتاريخية للمحافظة على الطابع الحضاري والتراثي للدولة المصرية وكذلك تطوير وتنمية المجتمع المصري للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة، لافتاً إلى أن إرادة الآثار قد تلاقت مع إرادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الغرض متمثلًا فى تحويل قصر الملك فؤاد والمسجل ضمن الآثار الإسلامية، لترميمه من خلال شركة المقاولون العرب.

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