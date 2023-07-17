شاهد.. رنا رئيس برفقة كلبها أمام البحر

نشرت الفنانة رنا رئيس ، صورة لها برفقة كلبها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحتها على انستجرام .

وظهرت رنا رئيس ، في الصورة وهي برفقة كلبها على البحر في إطلالة مميزة وجذابه ونالت اعجاب الجمهور.

وانتهت الفنانة رنا رئيس، والفنان عمرو وهبة، من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدى الإذاعى "كارت أحمر"، المقرر بثهطوال أيام شهر رمضان على «راديو 9090».

المسلسل بطولة رنا رئيس، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، ويذاع المسلسل على «راديو9090» الساعة 3.20 يوميا.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.