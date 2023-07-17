قرار عاجل من السعودية يحدث قفزة في أسعار النفط

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، خفض إنتاجها النفطي التطوعي حتى نهاية ديسمبر 2024.

ووفقا لشبكة "العربية"، قفزت أسعار النفط بعد قرار السعودية تمديد خفض الإنتاج التطوعي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تمدد خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا لتعزيز الأسعار بالتزامن مع إعلان روسيا في أعقاب خفض صادراتها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية لوكالة الأنباء الرسمية،في 3 يوليو الجاري، إن "الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يومياً، تم تمديده لشهر آخر، ليشمل أغسطس مع إمكانية تمديده" مجدداً.



والقرار السابق للمملكة كان ينص على خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً، اعتباراً من يوليو لمدة شهر واحد، قابل للتمديد.



بذلك، سيكون إنتاج السعودية من النفط، نحو 9 ملايين برميل يومياً.

وتهدف هذه الإجراءات التي اتخذها كبار المنتجين لتحقيق الاستقرار في الأسعار في مواجهة تقلبات.

