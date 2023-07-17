عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من السعودية يحدث قفزة في أسعار النفط

قرار عاجل من السعودية
قرار عاجل من السعودية يحدث قفزة في أسعار النفط

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، خفض إنتاجها النفطي التطوعي حتى نهاية ديسمبر 2024.

ووفقا لشبكة "العربية"، قفزت أسعار النفط بعد قرار السعودية تمديد خفض الإنتاج التطوعي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تمدد خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا لتعزيز الأسعار بالتزامن مع إعلان روسيا في أعقاب خفض صادراتها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية لوكالة الأنباء الرسمية،في  3 يوليو الجاري، إن "الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يومياً، تم تمديده لشهر آخر، ليشمل أغسطس مع إمكانية تمديده" مجدداً.

والقرار السابق للمملكة كان ينص على خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً، اعتباراً من يوليو لمدة شهر واحد، قابل للتمديد.

بذلك، سيكون إنتاج السعودية من النفط، نحو 9 ملايين برميل يومياً.

وتهدف هذه الإجراءات التي اتخذها كبار المنتجين لتحقيق الاستقرار في الأسعار في مواجهة تقلبات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

ترشيحاتنا

تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

بعد وداع ويمبلدون| ميار شريف تتراجع 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

إطلاق مشروع ضخم لتطوير قصر العيني الفرنساوي

وزير المالية: 4 حزم استثنائية للحماية الاجتماعية والحد من آثار التضخم

تأجيل دعوى إثبات نسب طفل اللاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

وزير التنمية المحلية يوجه بتقديم كافة الخدمات للمتضررين من انهيار عقار حدائق القبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة| شاهد

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ