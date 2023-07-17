وزير التنمية المحلية يوجه بتقديم كافة الخدمات للمتضررين من انهيار عقار حدائق القبة

يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق في ٦ حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري عزبة مكاوى، بحى حدائق القبة بمحافظة القاهرة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين .

وأجري وزير التنمية المحلية عدة اتصالات هاتفية مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها المحافظة منذ وقع الحادث وحتي الآن بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والمرافق والإسعاف، ومتابعة جهود رفع الأنقاض للبحث عن ناجين.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلي أنه انتقل إلي موقع العقار ترافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض حيث أسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصاب.

وأضاف محافظ القاهرة أن العقار المنهار مكون من ٥ طوابق بالأرضي حوائط حاملة وأسقف خرسانية ، وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحى بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره .

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، محافظ القاهرة بمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ وأجهزة المحافظة للبحث عن أشخاص تحت الأنقاض واخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار ، كما وجه وزير التنمية المحلية بتقديم كافة الخدمات للسكان المتضررين من انهيار العقار بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية التابعة للدولة، حيث أشار محافظ القاهرة إلي قيام

وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوجيه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين .