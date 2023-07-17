جماهير باريس سان جيرمان تهدد فلاهوفيتش بقطع أصابعه الثلاثة

قامت عناصر من جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، بتهديد الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، والمرشح للانضمام إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويشار إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى للتعاقد مع فلاهوفيتش، حيث سيكون عنصرا مهما حال رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فلاهوفيتش تلقى تهديدا عنيفا من جماهير باريس سان جيرمان، بعد ارتباط اسمه بالفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن قامت بعض عناصر الألتراس برفع لافتة أمام ملعب النادي (حديقة الأمراء)، تحمل الرسالة التالية للمهاجم: "إذا جئت سنقطع لك الـ 3 أصابع"، في إشارة للأصابع الثلاثة التي احتفل بها فلاهوفيتش مع منتخب بلاده صربيا (السيادة الصربية على كوسوفو).

وتؤكد التقارير، أن نادي باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع فلاهوفيتش، لكسب خدماته في الانتقالات الصيفية الجارية.