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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: تحسين مناخ الاستثمار يستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مصر تتمتع بالعديد من الأماكن السياحية والثقافية الفريدة الهامة على مستوى العالم، علاوة على تمتع مصر بجو معتدل وأماكن سياحية مميزة لقضاء إجازة الصيف سواء مدينة العلمين الجديدة أو شرم الشيخ أو الغردقة وغيرها من الأماكن السياحية الساحلية التي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط.

خطة شاملة لتحسين التجربة السياحية في مصر

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن الدولة تعمل على وضع خطة شاملة لتحسين التجربة السياحية في مصر من كافة الجوانب من خلال تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعمل على تطبيق سياسات جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار السياحي، لمسايرة ومواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم.

وأكد النائب نادر الخبيري، على أن الحكومة تعمل على تشجيع السياحة لضمان حصول مصر على مصيب عادل من حركة السياحة العالمية لما تتمتع به من مقومات سياحية كبيرة غير متوافرة في العديد من دول العالم.

وأشاد عضو مجلس النواب، باستراتيجة مصر لجذب ٣٠ مليون سائح من خلال تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية.

ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن تحسين المنشآت الفندقية سيكون البداية لزيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق المستهدف المطلوب سنويا، إضافة إلى إقامة العديد من المبادرات الهامة لدعم زيادة لغرف السياحية ودعم النقل السياحي.

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