العراق.. توقف الرحلات في مطاري أربيل والسليمانية بسبب طائرات مسيرة مجهولة

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، أنه تم توقيف الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية في العراق لأسباب أمنية.

ووفقا للإعلام العراقي، فقد تم رصد طائرات مسيرة مجهولة الهوية في الأجواء العراقية، وهي التي وراء توقف الرحلات في مطاري أربيل والسليمانية.

وعلى جانب آخر، اعتقلت قيادة قوات الحدود العراقية 17 شخصا أجنبيا حاولوا اجتياز حدود البلاد بطريقة غير شرعية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز"، صباح اليوم الأحد، عن بيان لقيادة قوات الحدود العراقية إلقاء القبض على 17 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز حدود المنطقة الرابعة العراقية بطريقة غير شرعية.

وجاء في البيان العسكري أنه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الأول من لواء الحدود السادس عشر ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على (17) متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".