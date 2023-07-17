الكشف عن تفاصيل جديدة حول الباحثة الإسرائيلية المخطتفة في العراق

كشفت القناة 12 العبرية، تفاصيل جديدة حول ملابسات اختفاء الإسرائيلية إليزابيث زوركوف، التي تقول الحكومة الإسرائيلية إنها مخطوفة بالعراق من قبل عناصر حزب الله.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر لها، قولها إن "زوركوف بادرت بلقاء خاطفيها في إطار بحث دكتوراه حول التحركات الشيعية في العراق.

ووفقا للقناة فقد ركز البحث على حركة الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر.

وقالت المصادر أن "زوركوف اتصلت بنفسها برجل دين اسمه أحمد علواني، طلبت فيه لقاء ابن عمه محمد علواني، وهو مسؤول كبير في كتائب حزب الله بالعراق".

وحسب القناة فإنه "خلال لقائهما الثاني مع تسوركوف، اكتشف الرجلان أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية وقررا اختطافها، وبعد ذلك، جرت محاولات على ما يبدو لنقلها إلى إيران".

وكانت زوركوف البالغة من العمر (36 عاماً)، وهي محللة في شؤون الشرق الأوسط وطالبة الدكتوراه بجامعة برينستون، قد دخلت العراق أواخر العام الماضي بجواز سفرها الروسي قبل أن تختفي في مارس الماضي، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وفي وقت سابق من شهر يوليو الحالي، أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق متعلق بحادثة الخطف، وذلك بعد أن حملت إسرائيل، بغداد مسؤولية سلامة الباحثة.