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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزيرا الشباب والتنمية المحلية يشهدان حفل ختام البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية أهل مصر

صدى البلد

صبحي: "أهل مصر" برنامج وطني يستهدف شباب مصر في المحافظات الحدودية

- البرنامج يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسة لمنح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية لتقديم مواهبهم ومهاراتهم بكافة المجالات

-  91 ألفا استفادوا من البرنامج منذ إطلاقه في 2014

وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي يهتم بدمج وتمكين الشباب المصري باعتبارهم أمل هذا الوطن ومستقبله


شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حفل ختام البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية أهل مصر، بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية وفي القلب منها المحافظات الحدودية، بهدف دمج شباب تلك المناطق مع أشقائهم بالمحافظات الأخرى، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسة، نحو منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر.

ونوه وزير الشباب والرياضة، إلى تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما نواجهه من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني، والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.

وأشار "صبحي" إلى أن برنامج "أهل مصر" هو برنامج وطني يستهدف شباب مصر في المحافظات الحدودية التي تعاني من ضعف الخدمات والبنية التحتية، وذلك بهدف دعم وتنمية المجتمعات المحلية في هذه المناطق.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما الي تقديم أفضل الخدمات والبرامج للشباب، ومن تلك البرامج التي تنفذها الوزارة هو برنامج " أهل مصر " الذي يهدف الي تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ علي الهوية المصرية وإثراء معلومات الشباب وغرس روح الإنتماء لديهم، مع العمل علي تطوير مهاراتهم والارتقاء بها، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت وزير الشباب الى أن عدد المستفيدين من البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية أهل مصر وصل إلى ٩١ الف مستفيد، ويأتي ضمن مجموعة من البرامج والمعسكرات والملتقيات التثقيفية والترفيهية المكثفة لأبناء المحافظات الحدودية، وكذلك مجموعة من دورات التثقيف السياسي بأكاديمية ناصر العسكرية.

ومن جانبه، أعرب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام والذي يأتي في ختام أنشطة بالغة التميز نفذتها وزارة الشباب والرياضة مع أبنائنا شباب المحافظات الحدودية المصرية، مشيداً بالجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي في مجالات تطوير قدرات شباب مصر وتوعيتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والسياسية والرياضية.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن هذا المؤتمر  وما سبقه من مؤتمرات وأنشطة  لا ينفصل عن الرؤية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدمج وتمكين الشباب المصري ، باعتبارهم أمل هذا الوطن ومستقبله، وهو ما توجه سيادته باعتبار عام 2023 عاماً للشباب المصري.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي ان أهم مبادرات الرئيس السيسي لدمج الشباب هي انشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي خرجت الاف الشباب المصري المؤهل لتولي مناصب القيادة، واستفادت الإدارة المحلية بنسبة كبيرة من خريجي الاكاديمية  من خلال عملهم كنواب للمحافظين وككوادر فاعلة في هيكل الإدارة المحلية.

وتابع " آمنة " : "واتساقا مع رؤية الدولة والقيادة السياسية، فإن وزارة  التنمية المحلية تتبني وتشارك في عدد من البرامج والمشروعات الهامة التي تستهدف الارتقاء بالشباب المصري  لعل أهمها  برنامج مشروعك الذي يتم من خلاله تقديم قروض ميسرة لدعم المشروعات الناشئة والجارية للشباب، حيث تم خلال السنوات التسع الماضية تمويل نحو 206 ألف مشروع بإجمالي قروض بلغت نحو 27 مليار جنيه وفرت حوالى 1,5 مليون فرصة عمل.

وقال اللواء هشام آمنة إنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، تحرص وزارة التنمية المحلية على دعم تنفيذ كافة المشروعات التي تستهدف الشباب  ومن  اهمها مراكز الشباب والملاعب، حيث وفرت الوزارة والمحافظات نحو 1000 قطعة أرض لاقامة مراكز شباب وملاعب  في إطار المبادرة، موجهاً الشكر لمحافظي المحافظات الحدودية وكافة مسئولي الإدارة المحلية بهذه المحافظات على تعاونهم المقدر ودورهم في دعم جهود التنمية بمحافظاتهم.

حضر حفل الختام نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وعلا كمال مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، ومديرو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية.

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