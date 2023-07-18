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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرخة محمرة وحلة محشي.. شاب يهدد فتاة بصورها ويبتزها

محشي
محشي

 

أحب فتاة ووعدها بالزواج وذهب ليعمل بأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ ، ثم قام صديقه الذي  يسكن معه بنفس الغربة في سكن المغتربين التابع لعملهم بالفندق، بسرقة هاتفه المحمول وما به من صور خاصة للفتاة.

البداية عندما توجهت فتاة إلى مباحث الإنترنت بمحافظة دمياط،  لتقديم بلاغ ضد شابين أحدهما كانت  تعرفه وعلى علاقة عاطفية معه وكانت ترسل له صورا خاصة بها والثاني صديقه وزميله في العمل، تتهمهما بالابتزاز  بصور خاصة بها.

وكشفت التحريات ان الجاني  هو صديق من وعدها بالزواج ووقع خلاف بينهم فسرق تليفونه لابتزاز الفتاة  ومساومتها  والاتصال بالجاني لإثنائه عن جريمته وهى ابتزاز الفتاة طلب مبلغا من المال وفرخة محمرة وحلة محشي، هذا على حد قول محامى الفتاة الذى تواصل مع الجاني للكف عن ابتزاز الفتاة وتهديدها وكانت طلباته غريبة وغير متوقعة.

 

يقول حمدي وهدان محامى متخصص في قضايا الإنترنت، أنه فور لجوء الفتاة إليه لتحرير محضر ضد الشاب الذي يقون بابتزازها بصورها وتهديدها، قان بالاتصال بالشارع للتواصل معه وإيجاد حلا وديا إلا أنه فوجئ بالشاب يقول له طلبات وهى ان يحضر له فرخة  محمرة وحلة محشي ومبلغ من المال.

وتابع وهدان، أنه يبدو أن الشاب يريد المراوغة ولا يريد الحلول الودية ولهذا تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

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