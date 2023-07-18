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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش يبحث عددا من الموضوعات الخاصة بالمجالس المتخصصة

أعضاء المجالس المتخصصة
أعضاء المجالس المتخصصة بجامعة العريش

بحث الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، عددا من الموضوعات التي تهم المجالس المتخصصة، خلال عدة اجتماعات منفصلة، استعرض خلالها التقرير المقدم من الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كما استعرض تقريرا آخر، مقدم من الدكتور سعيد لافي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتقرير مقدم  من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الملفات المهمة

وناقش رئيس الجامعة، خلال اجتماع المجالس المتخصصة، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، خلال العام الجامعي الماضي، وكذلك خطط النشاط الصيفي، واستقبال العام الجامعي الجديد 2023-2024م.

ومن أهم الموضوعات التي تم عرضها في تقرير قطاع شئون التعليم والطلاب، ما يلي:

 اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 م لكليات الجامعة المختلفة، كما تم اعتماد القرارات الوزارية للتخرج للعام الجامعي 2022-2023 م لكليات الجامعة المختلفة.

علاوة على تحديد موعد امتحانات الدور الثاني، دور سبتمبر للعام الجامعي 2022-2023 م، وتحديد موعد بداية ونهاية التحويلات داخل الجامعة وخارجها للعام الجامعي 2023-2024م.

أما عن قطاع الدراسات العليا  تم مناقشة العديد من الموضوعات:

فقد تم الموافقة على بعض التسجيلات لدرجتي الماجستير والدكتوراه والموافقة على تشكيل لجان الحكم والمناقشة لبعض الرسائل.

وكذلك تم دراسة آلية قبول الطلاب الوافدين بالدراسات العليا بالجامعة و تذليل كافة الصعاب في قبول أوراق الطلاب ، وكذلك التأكيد على الكليات بعمل الدعاية الكافية للبرامج المميزة بها.

كما تم الموافقة على قرارات مجالس الكليات بطرح عدد اثنين منحة دراسية لكل كلية بها برامج دراسات عليا تكون مخصصة لأبناء سيناء،  بحيث تتكفل الكلية فيها بمصاريف الطلاب الدراسية.

كما تم استعرض قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع العديد من الموضوعات أهمها:

-  القوافل التي نفذها قطاع  شئون البيئة في مختلف قرى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية ،وعدد المستفيدين من هذه القوافل في المجال الطبي و البيطري و الزراعي و التوعوي و العمل على تكثيف هذه القوافل لتعظيم الاستفادة منها.
- الندوات و المبادرات و الدورات وورش العمل والمعارض التراثية لتنمية الفكر وصقل المواهب .

حضر الاجتماعات أعضاء المجالس المتخصصة ووكلاء الكليات المختصين بكل قطاع، وذلك بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمبنى إدارة الجامعة بالبلد.

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العريش الموضوعات المجالس المتخصصة تقارير

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