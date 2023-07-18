هذا ما حدث لأسعار النفط اليوم في العالم

زادت أسعار النفط بشكل بسيط اليوم الثلاثاء بعد هبوطها في الجلسة الماضية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

جاء ذلك، في ظل النمو الأقل من المتوقع للاقتصاد الصيني، وفي ظل توقع المستثمرين تراجعا في إمدادات النفط الأمريكية.



قالت بيانات من إدارة معلومات الطاقة امس أن إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة من المتوقع أن يتراجع حوالي 9.4 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو ما سيكون أول انخفاض شهري منذ ديسمبر 2022.

ارتفع خام برنت 11 سنتا إلى 78.61 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 74.30 دولار للبرميل.