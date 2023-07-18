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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلص شغله ومات .. رحيل طبيب تخدير شهير بالشرقية

صدى البلد

لقي طبيب تخدير بمستشفى فاقوس مصرعه بعد ساعات من انتهاء عمله بالمستشفى ومن المقرر تشييع الجثمان بعد صلاة ظهر اليوم والدفن بمقابر الاسرة بقرية النمروط بمركز فاقوس.

ومن جانبه فقد اصدرت مستشفى فاقوس بيانا نعت فيه وفاة الطبيب جاء فيه تنعي اسره مستشفى فاقوس المركزي ومديرها الدكتور محمد عرفات وفاه  فارسا من ابناؤها المخلصين الدكتور عماد عبدالقادر عليوه ،رئيس قسم التخدير بالمستشفى والذى وافته المنية صباح اليوم ونسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ووسع مدخله وانا يجازيه بالحسنات إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا وان يغسله بالماء والثلج والبرد وان ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وان يخلف عليه بدار خير من داره واهل خير من أهله وان يرزقه الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا وان يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

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فيما سادت حالة من الحزن بين اصدقاء وزملاء الفقيد والذين اشادو بحسن اخلاقة وتفانية في العمل مطالبين بالدعاء للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان 

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