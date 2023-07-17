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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف العاملين المقصرين عن العمل بمركز أبو حماد بالشرقية

صدى البلد

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار 5717 لسنة 2023 بوقف كل من ه م أ  رئيس الوحدة المحلية بالعباسة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد و م ح م رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالعباسة  التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد و ر م ع   - مشرف بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالعباسة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد.

كما قرر المحافظ ايقاف ص ف ع مشرف فني بالوحدة المحلية بالعباسة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد عن العمل إحتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

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وأكد محافظ الشرقية أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالادارات الهندسيه وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

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