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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قرار عاجل من جنايات الزقازيق بشأن قاتلة طفلها في الشرقية.. تفاصيل

صدى البلد

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى، تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية للأربعاء القادم لحضور لجنة طبية وعرض المتهمة عليها

كان دفاع المتهمة بقتل طفلها قد طلب عرض المتهمة على لجنة طبية من أساتذة طب الزقازيق، بعد أن كان جواب لجنة طب المنصورة هو “ عدم توافر مكان ويجب العرض على لجنة من العباسية ”.

وأكد الدفاع خلال تصريحاته لصدي البلد ان اعتراف المتهمة بفعلتها وشهادة المحيطين بها بأنها شخصية مضطربة انطوائية مكتئبة ، هو أكبر دليل على عدم سلامة عقلها وانه لديه قناعة تامة بأن المتهمه تعاني من اضطراب نفسي.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

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