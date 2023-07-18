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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكيلاني: المركز الثقافي لهيئة الكتاب بالشروق متنفس للمعرفة وتحقيق لمطلب الأهالي

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المركز الثقافي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، بمدينة الشروق، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.

يأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة، بالذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، "إن المركز الثقافي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، بمدينة الشروق، يُعد متنفسًا للمعرفة وتحقيقًا لمطلب من مطالب أهالي المدينة"، منوهة بأن المركز يقدم كافة الخدمات الثقافية والفنية بالتعاون بين الهيئة وكافة قطاعات الوزارة.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية، وتطوير البنية التحتية، وترسيخ الهوية المصرية، وبصفة خاصة بين النشء والشباب.
ووجهت وزيرة الثقافة، باستغلال المسرح الروماني المُلحق بالمكتبة، لتقديم الحفلات الفنية لكافة الفرق التابعة للوزارة.
كما دعت وزيرة الثقافة، أهالي مدينة الشروق لزيارة المركز، والاستفادة مما يقدمه من خدمات ثقافية لكافة الفئات العمرية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المركز يُعد مركزًا للإشعاع الثقافي في المنطقة، مؤكدًا أن المركز سوف يقدم كافة الخدمات الثقافية، إلى جانب بيع الكتب بأسعار تناسب كافة الشرائح المجتمعية، وأضاف أن المركز مجهز لتقديم خدمات الكتب الرقمية والصوتية، إلى جانب العديد من البرامج التدريبية في الفنون والإبداع.

يُذكر أن المركز يتكون من قاعة مسرح، وقاعة ندوات وفعاليات، وقاعة حاسب آلي، وقاعة أنشطة للطفل، وقاعة لكتاب الطفل، قاعة اطلاع للكبار، قاعة باليه إلى جانب منفذ بيع كتب، ومركز لتنمية المواهب بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

وتضمن الافتتاح، فقرة عزف وغناء لمواهب مركز التنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، إلى جانب تفقد محتويات المركز وقاعاته.

وزارة الثقافة لدكتورة نيفين الكيلاني للهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين رئيس دار الاوبرا المصرية

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