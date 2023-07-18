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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الدولة تسعى لعودة الثقة للفلاح وتحقيق هامش ربح مجز له

الفلاح
الفلاح

قال مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن توجه الدولة للتوسع فى الزراعات التعاقدية يسهم بشكل كبير فى عودة الثقة للفلاح في استقرار الأسعار مع تحقيق هامش ربح مجز بعيد عن بعض الوسطاء الذين يستغلون عدم وجود تنسيق مؤسسي بين المزارعين وبين مؤسسات الدولة.

 

 استعادة مكانة مصر فى زراعة القطن

وأضاف “ملك” لـ"صدى البلد"، أهمية استعادة مكانة مصر فى زراعة القطن وتوسيع مساحة الزراعة بالإضافة إلى  التركيز علي جودة مدخلات الإنتاج ( القطن) وذلك باعتباره العنصر الأساسي في عمليات الغزل والنسيج.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة النهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر لدعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل، لاسيما أن صناعة الغزل والنسيج من أكثر الصناعات كثيفة العمالة.

 

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، اجتماعا لبحث الاستعداد لتسويق القطن خلال الموسم الجديد ٢٠٢٣.

 

وناقش الاجتماع بمقر وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024، والذي يبدأ شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب تقييم أداء المنظومة ، والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين ، والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.  

الزراعات التعاقدية النهوض دعم الاقتصاد صناعة الغزل معدلات التشغيل

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