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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

وفاة كل من كانوا
وفاة كل من كانوا على متن القارب.. فك لغز الرضيعة التي لفظته

أكدت الشرطة الإسبانية، إن جثة الرضيعة والتي قد لفظتها المياه إلى أحد الشواطئ الإسبانية وذلك بالقرب من مدينة طركونة المطلة على البحر المتوسط، هي تعد جثة لابنة مهاجرَين قد لقيا حتفهما عندما غرق قارب على متنه 15 شخصا، وذلك في أبريل الماضي.

 

وحسب ما ذكرت وكالة رويترز  كانت الرضيعة والتي لم تتجاوز من العمر 8 أشهر، مبحرة مع والديها وذلك على متن قارب قد  غادر الجزائر في 21 مارس، وذلك قبل أن يغرق قبالة جزر البليارى الإسبانية وذلك في السادس من أبريل، مما أدى إلى وفاة كل من كانوا على متن القارب.

وبعد العثور على الجثة ذلك يوم 11 يوليو في رودا دي بيرا، قد قامت الشرطة  بتقديم عينة وراثية وحددت أنها مطابقة للمرأة والتي تم انتُشال  جثتها وذلك بعد غرق القارب في أبريل وقد عُثروا على 8 جثث لمهاجرين غرقوا في الحادث، من بينهم الطفلة ووالدتها.

الشرطة الإسبانية الشواطئ الإسبانية مدينة طركونة جزر البليار الإسبانية عينة وراثية

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